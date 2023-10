Due giorni di iniziative e una mostra al Pala Dean Martin per il progetto: "Le vie dell'Abruzzo sono infinite"

Fine settimana con l'iniziativa “Le vie dell’Abruzzo sono infinite” nel Pala Dean Martin di Montesilvano. L'evento, patrocinato dal Comune di Montesilvano, coinvolge i ragazzi della Casa di Cristina Odv Ets e per la prima volta l’Angsa Abruzzo (Associazione genitori persone con autismo). Appuntamento venerdì 27 e sabato 28 ottobre.

Venerdì nella sala del Mare dalle ore 18.00 verrà inaugurata, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, la mostra di pittura realizzata nel laboratorio artistico degli ospiti della Casa di Cristina, guidati dalla Professoressa Annamaria Ragni. Le opere realizzate saranno esposte ai visitatori che riceveranno puntuale informazioni relative ai dipinti medesimi.

Sempre nell’ambito dell’iniziativa la sera del 27 ottobre alle ore 21.00 si terrà il concerto di beneficenza della cantautrice Lara Molino, a favore del nuovo Casa Angsa, che aprirà a Montesilvano in via Adige. Casa Angsa ospiterà i ragazzi con autismo dai 18 anni in poi per indirizzarli al mondo lavorativo attraverso dei laboratori specifici.

La mostra andrà avanti fino alle 21.00 di sabato 28 ottobre e nel medesimo giorno le opere dei ragazzi faranno da sfondo alla presentazione del libro “Autistico a chi?” della scrittrice Paola Giosuè. L’autrice è osteopata e fisioterapista specializzata in età evolutiva e disturbi del neurosviluppo, docente e tutor presso l’Accademia italiana dell’osteopatia tradizionale di Pescara. Con questo libro ha inteso parlare dello spettro autistico spiegando che non ci sono cervelli che non funzionano o rotti ma ci sono persone con un sistema nervoso che percepisce attraverso il corpo il mondo in modo diverso dalle norme stabilite dai più. A moderare l'iniziativa Alessandra Portinari, giornalista e presidente di Angsa Abruzzo.