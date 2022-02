A Montesilvano sarà un 2022 di grandi eventi sportivi

Grandi eventi sportivi a Montesilvano nel corso del 2022.

L'amministrazione comunale sta predisponendo un calendario che si annuncia molto ricco.

Previsti eventi piccoli e grandi e anche internazionali.

In attesa di ufficializzare tutte le date e presentare il calendario, l'assessore allo sport Alessandro Pompei sta curando ogni particolare relativo ai sopralluoghi di alcuni eventi considerati clou. Questi sono nel dettaglio: campionati italiani giovanili di triathlon (seconda edizione consecutiva, dopo il notevole successo del 2021 sempre a Montesilvano con oltre 4mila presenze complessive in città) dal 9 al 12 giugno. Il sopralluogo dei vertici federali è stato effettuato nelle giornate di ieri e oggi, oltre a un incontro con gli albergatori. Campionati Europei calcio a 5 riservato ai sordi dal 13 al 22 ottobre, a cui parteciperanno tutte le nazionali europee. Nei giorni passati c'è stato ugualmente il sopralluogo dei vertici federali e conseguente incontro con gli albergatori. Si tratta di una manifestazione internazionale, che garantirà un numero importante di presenze anche in un periodo non estivo come appunto ottobre. Oltre alla valenza indiscutibile sia a livello tecnico-agonistico sia sociale.

«Ci stiamo dando davvero da fare», dice l'assessore Pompei, «penso che Montesilvano non abbia mai visto tutti questi eventi così importanti nel corso di un'intera stagione. Già nel 2021 eravamo stati protagonisti in alcuni settori, ma per il 2022 stiamo cercando di allargare il ventaglio delle discipline, così da essere in grado di proporre tantissime manifestazioni in diversi ambiti. E abbiamo anche intenzione di concludere accordi pluriennali, così da garantire qualità e allo stesso tempo continuità».

Il sindaco aggiunge: «Questi due appuntamenti sportivi che nei prossimi mesi si svolgeranno a Montesilvano, non solo porteranno la città alla ribalta nazionale data l'importanza delle manifestazioni, ma poiché ci aspettiamo davvero molti ospiti essi contribuiranno a far iniziare la stagione turistica estiva con una settimana di anticipo e poi a prolungarne il termine. I due eventi si inseriscono nel progetto di ampio respiro che l'amministrazione sta portando avanti con l'obiettivo di promuovere e caratterizzare il territorio, aprirlo a più tipi di turismo possibile e destagionalizzarlo. Eventi sportivi come questi non esauriscono il loro compito con la conclusione delle gare, ma producono un'eco che si diffonde nel tempo e nello spazio, continuando a produrre effetti positivi di visibilità e promozione del territorio che non possono che farci bene, oltre a essere un ottimo complemento alla classica stagione balneare estiva».