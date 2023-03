Concerti con i big della musica, festival ed eventi per i giovani nell'estate 2023 del Comune di Montesilvano

Sarà un'estate viva e ricca di appuntamenti quella in arrivo a Montesilvano. Lo ha rivelato l'assessore comunale Deborah Comardi, da noi contattata in merito all'allestimento del cartellone estivo che l'amministrazione comunale intende presentare alla città e ai turisti e che vedrà a disposizione, in bilancio, un budget di almeno 200 mila euro. Superata defintivamente l'emergenza Covid che nel 2020 e 2021 ha azzerato o fortemente limitato l'organizzazione di eventi pubblici, già dallo scorso anno l'amministrazione De Martinis si era impegnata per garantire diverimento e intrattenimento di vario tipo a tutti coloro che intendevano trascorrere le vacanze in città o semplicemente per i residenti e gli utenti provenienti da tutta la regione.

"In bilancio la cifra è di 200 mila euro, e non appena verrà approvato dal consiglio comunale potremo iniziare le trattative per avere almeno 5/6 concerti di livello nazionale a Montesilvano fra i mesi di luglio e agosto. Dei big della musica che sicuramente richiameranno molte persone. Sui nomi ovviamente non possiamo ancora sbilanciarci, in quanto come detto occorre prima avere l'approvazione del bilancio per poi passare alla scelta dei cantanti e artisti da proporre."

Tornerà anche quest'anno, a partire dalla fine di giugno, l'isola pedonale sul lungomare nord fino alla fine di agosto, con il blocco alle auto che come di consuetudine scatterà nelle ore serali dalle 20 fino alla mezzanotte. Sicuramente, fa sapere l'assessore, torneranno tanti appuntamenti e rassegne che lo scorso anno hanno riscosso successo e apprezzamento da parte dei cittadini e dei turisti, e si svolgeranno nelle stesse location scelte lo scorso anno: si va da largo Venezuela in zona grandi alberghi, al pontile di via Filanda, teatro del mare, area del Jova beach party e Montesilvano Colle. Parliamo ad esempio degli eventi per i bambini, organizzati dall'associazione Amare Montesilvano come il teatro del giovedì, o le serate e nottate dedicate allo shopping organizzate da Confesercenti per il 19 luglio e 2 agosto. O le due serate organizzate in viale Abruzzo che verrà chiusa al traffico e ospiterà intrattenimento e microeventi, gli artisti di strada per il festival nella zona di palazzo Baldoni. Confermato anche il premio Dean Martin. Per i giovani, si terrà il primo maggio un evento musicale nel pontile in via Finlandia.

L'obiettivo è quello di riuscire a soddisfare le richieste e i gusti di tutte le fasce d'età per garantire la possibilità, durante tutti i mesi estivi, di avere intrattenimento ed eventi di qualità che possano garantire un cartellone adeguato ad una città come Montesilvano che vive di turismo.