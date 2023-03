Grande successo per gli eventi del Comune di Montesilvano nella settimana dedicata alla lotta al razzismo [FOTO]

Grande partecipazione e riscontro per gli eventi organizzati dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l'azienda speciale per la settimana dedicata al contrasto al razzismo e alle discriminazioni, durante la quale cadeva la Giornata internazionale contro il razzismo.

Dal 20 al 26 marzo, la città di Montesilvano è stata protagonista di diversi eventi volti a sensibilizzare i giovani all’eliminazione di pregiudizi, discriminazioni e stereotipi, mettendo in campo una campagna mediatica che ha tappezzato la città con il claim: “Qui nessuno è straniero”, promuovendo diverse iniziative al fine di riflettere sul tema e dare visibilità ad azioni concrete.

Anche il progetto sociale "Diversamente" al quale il comune di Montesilvano ha aderito nell'ambito della Rete Italiana delle città del dialogo si muove verso questa direzione, per i giovani che vogliono un cambiamento sociale grazie all'intercultura e alla collaborazione con l' Istituto di cooperazione economica internazionale. Il tutto per promuovere la costituzione di una società più inclusiva, senza odio e discriminazioni.

Il primo appuntamento ha visto la proiezione di un film nella sala "Di Giacomo" di palazzo Baldoni. Nella giornata di sabato 25 è stato un flash mob contro il razzismo avvenuto tra il Porto Allegro e il Pala Dean Martin davanti ad uno straripante pubblico di giovani. Momento di grande aggregazione è stato quello che ha visto domenica 26 marzo i ragazzi del progetto Sai (Sistema accoglienza integrazione) insieme a quelli di alcune società sportive locali, giocare una partita di calcio nel centro sportivo Trisi gestito dall’azienda speciale. Ad allenare la squadra il sindaco Ottavio De Martinis che ha accolto i ragazzi, dialogato e tifato per loro. I ragazzi hanno poi donato al primo cittadino una divisa da calcio che è divenuta promessa per una prossima partita da giocare insieme e una sacca porta palloni al Centro Sportivo in segno di ringraziamento.

A conclusione della settimana, l’appuntamento con la "Human Library", un metodo innovativo per la promozione del dialogo con la narrazione di storie di vita segnate da particolari esperienze che hanno messo davanti agli occhi dei ragazzi aspetti inimmaginabili, ottimi spunti di riflessione e stimoli al cambiamento. Il sindaco De Martinis ha dichiarato:

"Ringrazio gli operatori del centro sportivo trisi che hanno ospitato i ragazzi nei campi sportivi, il fantastico team dell’azienda speciale e la sua presidente Sandra Santavenere che con il suo quotidiano, puntuale e attento operare, contribuisce giorno per giorno a far sì che la nostra Montesilvano sia sempre più una città accogliente ed inclusiva”. La presidente Santavenere:

"Si deve partire dal principio che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, pertanto la discriminazione razziale non può essere ammissibile in una società che vuol definirsi civile ed inclusiva. Le nostre azioni sono finalizzate a promuovere eventi volti a favorire la diffusione di una cultura del rispetto. Le iniziative si rivolgono in particolare ai giovani perché il focus principale è sensibilizzare e informare soprattutto i ragazzi. "