VIDEO | Grandi nomi della musica e un "mare di eventi" per il cartellone estivo di Montesilvano

Grandi nomi della musica italiana ma anche tante iniziative, rassegne culturali, enogastronomiche, sportive e di spettacolo per l'estate 2023 di Montesilvano. Un'estate che, come lo stesso sindaco Ottavio De Martinis ha annunciato assieme agli assessori Alessandro Pompei, Deborah Comardi e Valentina Di Felice, sarà da record per la quantità e qualità di eventi proposti per i cittadini e per i turisti che arriveranno nelle prossime settimane.

Si chiama infatti "Un mare di eventi" il cartellone estivo che l'amministrazione comunale ha presentato mercoledì 3 maggio e che prevede vari appuntamenti che puntano a soddisfare qualsiasi target di età e tipologia di utenti: dai giovanissimi, ai quali saranno dedicati diversi concerti e iniziative, alle persone adulte e famiglie con spettacoli, momenti di cultura e di divertimento. Di grande richiamo saranno sicuramente i concerti musicali: tanti i grandi nomi che arriveranno a Montesilvano: fra i più importanti Le Vibrazioni il 25 luglio, Aiello, il 29 luglio, Ivana Spagna il 4 agosto e i Tiromancino l'11 agosto. E ancora Alex Britti e Samuel dei Subsonica nella serata di Ferragosto e Anna Tatangelo il 18 agosto. Senza dimenticare Sorgentone il 30 luglio, Nesli il 13 agosto, gli Audio 2 il 7 luglio e Alan Sorrenti il 20 agosto.

Il sindaco De Martinis ha parlato di un cartellone senza precedenti per la città di Montesilvano, importante sul quale sono stati investiti solo per la parte musicale e di intrattenimento fondi importanti. "Sarà un'estate effervescente e ricca di appuntamenti: praticamente tutti i giorni i cittadini e i turisti potranno trovare un evento, una rassegna, un concerto o comunque un momento di divertimento e socialità. L'obiettivo, fin dall'insediamento della mia amministrazione, è stato quello di puntare sull'offerta dell'intrattenimento per attirare persone in città e rendere Montesilvano competitiva non solo nella nostra regione ma in tutta la costa adriatica. Abbiamo attraversato stagioni difficili per il Covid e nonostante le problematiche legate ai costi lievitati a causa della guerra in Ucraina, già dallo scorso anno e per i prossimi mesi garantiremo una stagione estiva di grandi ambizioni."

L'assessore Comardi ha spiegato che in bilancio sono stati stanziati fondi importanti nonostante il momento difficile:

"Faccio presente e tengo a sottolineare che parliamo di concerti e di eventi che saranno tutti completamente gratuiti e aperti al pubblico. Vogliamo che tutti possano godere dello spettacolo di artisti straordinari senza che qualcuno debba rinunciare per motivi economici. Per questo abbiamo fatto un grande sforzo di squadra per arrivare a questo obiettivo: il cartellone estivo è ricco, vario e davvero molto interessante".

L'assessore Pompei ha voluto ringraziare tutta la giunta e la squadra comunale che ha permesso di allestire un cartellone di appuntamenti così importante, dimostrando ancora una volta la coesione dell'amministrazione comunale di Montesilvano:

"Questo cartellone offre tante iniziative per i giovani e giovanissimi: dai concerti di artisti come il nostro Crytical, passando per tanti altri artisti investendo in questi anni sugli eventi giovanili. Abbiamo tante date importanti: il Ferragosto dell'Adriatico con Samuel dei Subsonica, Aiello, Nesli e molti altri".

Copyright 2023 Citynews