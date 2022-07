Rimandati anche gli eventi di oggi in programma a Montesilvano per il maltempo: il lungomare resta aperto

Anche per la serata di oggi, 8 luglio, il Comune di Montesilvano ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma a causa del maltempo. Dopo la decisione presa ieri 7 luglio, a causa del forte vento e dell'instabilità che perdurerà anche nelle prossime ore, si è deciso di annullare gli spettacoli e i mercatini come annunciato con un post su Facebook sulla pagina dell'ente:

"A causa del perdurare dell'allerta e del forte vento che impedisce uno svolgimento in sicurezza dei mercatini e degli spettacoli, tutti gli eventi di questa sera sono rimandati. La riviera resterà regolarmente aperta al traffico veicolare. Borgo Salotto si svolgerà al colle domani sera 9 Luglio e Domenica sera 10 Luglio" Non scatterà dunque nemmeno per la serata di oggi l'isola pedonale prevista dopo le 20 fino alla fine del mese di agosto.