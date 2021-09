Evasioni dai domiciliari e possesso di arnesi da scasso: arrestate due persone a Montesilvano

Due persone sono state arrestate nelle ultime ore dai carabinieri di Montesilvano a seguito di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere. Entrambi hanno violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari. In particolare, ieri mattina 21 settembre un 59enne senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine è stato condotto in carcere a Vasto dove dovrà scontare 8 mesi di reclusione per ripetute evasioni.

All’atto dell’arresto, a seguito di una perquisizione personale, gli sono stati trovati arnesi atti allo scasso di cui non ha saputo giustificare il possesso, motivo per il quale è stato nuovamente denunciato. L'altro caso riguarda un 39enne già noto alle forze dell'ordine che in più circostanze non veniva trovato in casa al momento del controllo per la misura degli arresti domiciliari. L'autorità giudiziaria ha così revocato la misura applicando la custodia in carcere.