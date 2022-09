Dopo la pallavolo under 20 a Montesilvano partono gli Europei di pugilato juniores maschile e femminile

Dopo gli Europei under 20 di pallavolo che hanno visto trionfare l'Italia, al via i Campionati europei di Pugilato Juniores maschile e femminile, indetti dall’European Boxing Confederation (Eubc) che si svolgeranno a Montesilvano, nel Pala Dean Martin. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis, che ha partecipato alla cerimonia d'apertura della competizione che durerà sette giorni e vedrà la partecipazione dei migliori pugili junior del panorama pugilistico continentale, per la precisione 378 atleti in rappresentanza di ben 33 nazioni.

"È stato davvero emozionante partecipare al cerimoniale di apertura e calcare il ring dove si sfideranno gli atleti, scenario ideale per dare il benvenuto e augurare ai giovani pugili un grande in bocca al lupo per l’inizio della competizione che li vedrà contendersi i titoli europei fino al giorno delle finalissime, previste per il 4 ottobre. Al presidente federale Flavio D’Ambrosi e al suo vicepresidente Fabrizio Baldantoni, in collaborazione con l Cr Cpi Abruzzo Molise e con il comitato organizzatore Locale "Pugilistica D'Abruzzo Junior European Boxing Championships 2022” vanno i miei complimenti e i più sentiti ringraziamenti per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi, atti a garantire la perfetta organizzazione della gara. Un plauso anche a Simone Di Marco, presidente di pugilistica D’Abruzzo che ha curato al meglio ogni dettaglio, portando nel nostro territorio una manifestazione sportiva memorabile. "

Il primo cittadino poi ha ribadito come Montesilvano si confermi protagonista in Abruzzo degli eventi sportivi nazionali ed internazionali:

""Per i turisti, che ci auguriamo possano giungere numerosi nel nostro Abruzzo, risulta ideale la posizione strategica del centro congressi, a due passi dalle nostre accoglienti strutture alberghiere sul litorale. La partecipazione dei cittadini all’affascinante kermesse europea, invece, sarà rafforzata oltre che dalla passione per le competizioni sportive, anche dal ricordo del nostro Dean Martin, al quale è intitolato il pala congressi, conosciuto come brillante cantante e attore ma anche come grande appassionato di pugilato"