“Eterno”, il nuovo singolo di Atipico che con sonorità pop racconta la fine dell’estate

È stato mixato dal Bess Recording Studio di Montesilvano "Eterno", il nuovo singolo di Atipico, giovane artista abruzzese, che anticipa l'uscita del suo primo album in cui racconta, senza giri di parole, maschere e frasi non dette. Questo pezzo, autoprodotto, sarà disponibile in radio dal 23 settembre. Alle registrazioni hanno collaborato Simone D’Alessandro alla batteria, Umberto Cinalli al basso, Paolo Catone alle tastiere, Eugenio Paludi ai cori e il maestro Mike Applebaum (già collaboratore di Zucchero, Giorgia e Alex Britti).

Il testo nasce osservando il via vai tipico delle stazioni, dentro un settembre in cui si vive un compleanno solitario. Quella dolce malinconia di chi si saluta, la concretezza della fine di un’estate e il ritorno alla quotidianità sono tutti elementi che entrano in questo brano, incentrato sulle piccole cose: «Dal punto di vista musicale è una canzone nata già pronta, avevo un’idea di come doveva suonare e, appena ho imbracciato la chitarra, la struttura è uscita in pochi minuti. La produzione è del maestro Vitale Di Virgilio, il mio padre musicale e primo maestro di musica da quando ho 8 anni», spiega Atipico, il cui vero nome è Andrea D’Orazio.

Nell’estate 2021 il cantante, che oggi ha 23 anni, ha esordito con il suo primo singolo “Se non bastasse mai il tempo”, arrivando a pubblicare successivamente i brani “Fotografie” e “Sono sempre io”, che gli hanno permesso di viaggiare e farsi conoscere anche fuori regione.