La festa di Natale dell'azienda speciale di Montesilvano dedicata al sostegno dei ragazzi disabili in Ruanda

Una festa di Natale speciale, all'insegna della solidarietà per il Cral dell'azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, che si è tenuta nel Pala Dean Martin. Protagonisti della serata i bambini del centro famiglia di Montesilvano con un banchetto di bellissimi oggetti natalizi, realizzati da loro con l’aiuto delle loro educatrici. Il ricavato della vendita e della tombola è stato interamente devoluto a favore del Centro Urugwiro di Nkanka in Ruanda, Centro d’accoglienza per le persone con disabilità. Il Centro di accoglienza è stato realizzato con il sostegno finanziario del Mo.Ci (Movimento per la Cooperazione Internazionale) dal gennaio del 2004. Il coordinamento delle attività e la responsabilità sono stati affidati ad una laica missionaria italiana, Lucia Consuelo Ceribelli.

Più di 100 tra bambini, giovani e adulti con differenti disabilità, sono accolti in questo che è l’unico centro nel distretto di Rusizi che conta 450 mila abitanti e che confina con il Burundi a sud e con la Repubblica Democratica del Congo ad ovest. Il vicesindaco Paolo Cilli:

“Ringrazio i dipendenti per il lavoro svolto quotidianamente con impegno e grande spirito di abnegazione. Spesso un lavoro difficile a contatto con le categorie più fragili della società molto apprezzato dalla cittadinanza. L’Azienda Speciale offre servizi gratuiti partendo dall’assistenza scolastica ai bambini e ai ragazzi alla gestione degli scuolabus fino ai servizi domiciliari per anziani e disabili. Inoltre, in occasione dell’evento con i dipendenti è stato bello sostenere anche i bambini con disabilità del Ruanda, un nobile scopo benefico che ha arricchito la serata”.

Grande soddisfazione per la serata all’insegna della solidarietà da parte del Presidente dell’Azienda speciale Sandra Santavenere: “Ringrazio tutti i dipendenti che hanno contribuito a rendere speciale questa serata, lo spirito di squadra è sempre più forte, fondamentale per fare la differenza. Sono sempre accanto ai più deboli e impegnati a non lasciare nessuno da solo. Sono orgogliosa del lavoro che svolgono con professionalità e passione, senza arrendersi di fronte alle difficoltà quotidiane, con l’obiettivo centrale di migliorare e migliorarsi”. La coordinatrice Consuelo Ceribelli:

“Il Centro è stato creato per aiutare bambini con gravi disabilità mentali e fisiche dando loro un’opportunità di ricevere un’educazione e migliorare le condizioni di vita. Molti bambini, oggi giovani, si formano e lavorano nei laboratori di sartoria e falegnameria realizzati all’interno del centro, che è l’unico luogo di sostegno psicosociale per disabili, fondamentale far maturare la loro consapevolezza di essere uguali agli altri per dignità e diritti, garantendo l’istruzione primaria, l’igiene e il rispetto nelle relazioni interpersonali"