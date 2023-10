Oltre 2.400 cani e 5.000 persone in arrivo a Montesilvano per l'esposizione canina internazionale "Abruzzo Winner 2023"

Due giorni interamente dedicati ai nostri amici a quattro zampe con l'"Abruzzo Winner 2023", esposizione canina internazionale che animerà il Pala Dean Martin nel fine settimana. Presenti alla presentazione il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere comunale delegato al mondo Animale, Giuseppe Manganiello, Daniele Sansonetti vice presidente del gruppo cinofili Chieti, Paola Donnini consigliere del Gruppo cinofilo di Chieti e Luca Grannonico, delegato per l’ Abruzzo e il Molise del Club Abc Amici del Bassotto.

Non solo la parte dedicata al concorso e all'esposizione, ma anche dimostrazioni e momenti informativi riguardanti tutta la sfera del rapporto fra padrone e cane ha spiegato il sindaco De Martinis, che si è detto felice per la terza edizione che si terrà il 20 e 21 ottobre a Montesilvano, scelta nuovamente dagli organizzatori dopo il successo delle precedenti esposizioni. Fra gli appuntamenti più curiosi e importanti, ha aggiunto il primo cittadino, il raduno dei cani di razza bassotto arrivato alla terza edizione e che vede il record di iscritti. "

"Sono orgoglioso di questa manifestazione, ci auguriamo di vedere tanti cittadini e tante persone arrivare in città. Avremo oltre cinquemila persone che hanno riempito le strutture ricettive, un dato importante per la fine di ottobre. Dobbiamo sempre dare spazio ai nostri amici a quattro zampe per aumentare e migliorare sempre l'interazione fra cani e proprietari".

Paola Donnini ha aggiunto:

"Abruzzo Winner è organizzato dai gruppi cinofili di Chieti e Pescara. Sono circa 2.400 i cani iscritti con 200 razze che parteciperanno. Oltre al raduno bassotti, anche quello dei cani corso, cane lupo cecoslovacco, presa canario, labrador e golden. Abbiamo anche altre esposizioni del pastore maremmano abruzzese, del malte e altre da poter ammirare per tutti gli appassionati. Abbiamo anche un concorso per i giovani conduttori, per avvicinare le nuove generazioni di cinofili. L'ingresso è gratuito. Sia il venerdì che il sabato avremo proprio per la prima volta la parte del concorso riservata ai giovani"

Daniele Sansonetti ha aggiunto:

"Abbiamo avuto un 25% in più di iscrizioni, per una manifestazione ormai più che consolidata organizzata dai gruppi cinofili di Chieti, Pescara e Teramo e il Comune di Montesilvano che ci sostiene in questa importante iniziativa. Siamo una delle tappe più importanti a livello nazionale, oltre 200 razze iscritte"

Grannonico ha commentato:

"Mi unisco ai colleghi nel ringraziare l'amministrazione comunale, abbiamo avuto un record anche per i bassotti: 119 iscritti con llevatori di quasi tutta Italia ed europei, con gli animali valutati dalla giuria che assegnerà i premi ai cani migliori"

L'esposizione sarà aperta dalle 12,30 alle 18 venerdì 20 ottobre e dalle 9 alle 18 sabato 21 ottobre.