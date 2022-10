Torna a Montesilvano l'esposizione canina internazionale "Abruzzo Winner"

Torna nel pala Dean Martin di Montesilvano l'evento "Abruzzo Winner 2022" che si svolgerà nel prossimo fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 ottobre.

A organizzare la manifestazione sono le sezioni di Pescara, Chieti e Teramo dell'Enci, l'ente nazionale cinofilia italiana.

«Protagonisti della manifestazione internazionale cinofila, 1760 esemplari già regolarmente iscritti», fa sapere Paola Donnini, consigliere del gruppo Enci di Chieti, «ma il cui numero potrebbe essere destinato a crescere dal momento che le iscrizioni saranno aperte fino alla mezzanotte della giornata odierna. Saranno 1760 gli esemplari provenienti dall’Italia e dall’estero che appartengono alle 400 razze riconosciute al mondo, protagonisti della tre giorni articolate in competizioni internazionali, che prenderanno il via venerdì alle 13 e sabato e domenica a partire dalle 9.30».

Oltre al consigliere Donnini, esprime soddisfazione anche il vice presidente del Gruppo Cinofilo di Pescara, Leonardo Marchegiani, tra gli organizzatori insieme ai gruppi di Chieti e Teramo: «È un onore avere questa manifestazione nella mia città natale, per il secondo anno di scena a Montesilvano. Una grande opportunità per la città, perchè “Abruzzo Winner 2022” ha una valenza internazionale, con soggetti provenienti anche dall’estero. Nell’ambito dei programmi Enci, i giudici effettueranno una valutazione morfologica dei cani in base agli standard di razza, i soggetti migliori saranno valorizzati dal giudizio dei giudici e per i proprietari singoli è una forma di valutazione molto importante».

Spazio anche ai raduni in programma a partire da sabato pomeriggio: il delegato Abruzzo e Molise degli Amici del bassotto, Luca Grannonico ha annunciato che nell’area interna al pala Dean Martin, l’associazione Amici del bassotto coinvolgerà più di 100 esemplari. Nel piazzale del palacongressi, invece, lo spazio sarà riservato alle diverse tipologie di segugio. Per questa seconda edizione, sono inoltre previste in agenda il concorso “Junior Handler”, proposto dall’Enci, che vedrà sfilare bambini e ragazzi con i propri esemplari e novità assoluta, la presenza delle guide cinofile, figure esperte che guideranno i presenti nella conoscenza delle varie razze, precisandone dettagli e caratteristiche. All’interno dell’appuntamento cinofilo, non mancherà, poi, la premiazione del “best in show”, il cane più bello di tutta la giornata di manifestazione.

A presentare l’evento anche il consigliere comunale delegato al mondo animale, Giuseppe Manganiello: «Siamo molto soddisfatti di ospitare un’iniziativa di tale portata giunta al suo secondo anno. È un evento davvero unico nel suo genere perché è l’unica manifestazione cinofila internazionale che viene svolta in Abruzzo e che accoglie concorrenti da tutta Italia e persino dall’estero». Così conclude il sindaco Ottavio De Martinis: «Esprimo grande soddisfazione per questa seconda edizione perché Montesilvano, nella sua storia e fino ad un anno fa, non aveva mai ospitato un evento così importante nel settore cinofilo. Ringrazio L’Enci, attraverso i suoi referenti di Pescara, Chieti e Teramo, per aver riconfermato Montesilvano come sede per l’esposizione canina che ha il privilegio di richiamare espositori da tutto il mondo. Abbiamo sempre stretto collaborazioni con l’Enci e, in virtù della natura della manifestazione, siamo fieri di confermarci loro sede ideale. Una manifestazione dal risvolto positivo per tutta la città perché coniuga il benessere animale alla convivenza tra uomo e animale con tutte le sue molteplici sfaccettature e abbraccia il proposito perseguito della destagionalizzazione degli eventi e, dunque, del turismo. Invito tutti a partecipare, soprattutto i più piccoli, per accrescere l’attenzione e la cura e quindi la cultura nei confronti del cane e, più in generale, verso il mondo degli animali». Ingresso gratuito alla manifestazione.