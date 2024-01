Bagno chimico distrutto e isola ecologica danneggiata in via De Gasperi a Montesilvano: si sarebbe trattata di un'esplosione [FOTO]

Distrutto un bagno chimico e danneggiata anche l'isola ecologica accanto in via Alcide De Gasperi a Montesilvano Colle. Si sarebbe trattata di un'esplosione con le fiamme si sarebbero poi diffuse nell'area. Il fatto si è verificato intorno alle 22.30 di sabato 13 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. A causare l'esplosione potrebbe essere stato un ordigno artigianale, ma saranno gli inquirenti a determinarne le cause.

Fortunatamente in quel momento sulla strada non passava nessuno né in auto né a piedi.