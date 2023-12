Nessun problema nelle mense scolastiche di Montesilvano: quasi 23mila i pasti mensili somministrati

Tutto in regola nelle mense scolastiche di Montesilvano il cui servizio è affidato a La Serenissima. Le uniche criticità sono in alcune tipologie di pasto non ritenute adatte ai bambini, con la questione già segnalata e per cui si lavora a una soluzione con la Asl. Lo comunicano con soddisfazione l'assessore comunale Barbara Di Giovanni e la responsabile comunale Lucia Nenni che da ottobre hanno iniziato le verifiche nelle scuole comunali.

“Il servizio mensa è uno degli aspetti più significativi per i bambini in età scolare e prescolare, non solo per la salute e il loro benessere, ma anche per il ruolo educativo che riveste – sottolinea Di Giovanni -. Per questo motivo, come ogni anno, abbiamo intrapreso una capillare verifica in tutte le scuole cittadine, nelle quali viene erogato il servizio, controllando la qualità dei cibi serviti, la temperatura e la regolare somministrazione dei pasti, la cui media mensile, per alunni e personale, è di 22mila 721 circa”.

“Sono state attenzionate tutte le fasi di porzionamento dei pasti e di arrivo degli stessi nel plesso – spiega -. Le insegnanti hanno palesato solo alcune criticità legate a pietanze, non proprio adeguate all’età di alcuni bambini. Questo elemento – ribadisce - è già stato fatto presente ai referenti Asl, che provvederanno a modificare alcuni alimenti della dieta”.

Entrando nel dettaglio il 25 ottobre il sopralluogo è stato fatto nella scuola dell'infanzia della direzione didattica di via Valle D'Aosta dove è stata rilevata la conformità dei 1.829 pasti mensili. E' seguito quello all'istituto comprensivo Silone, nella scuola dell'infanzia Colonnetta con lo stesso esito per i 1.786 pasti mensili previsti. Tutto bene anche nella scuola di via Adda dell’istituto comprensivo Villa Verrocchio (beneficiano del servizio la scuola dell'infanzia e due classi della primaria), dove serviti mensilmente circa 3.330 pasti.

Quindi la scuola dell’infanzia di Fonte D’Olmo (istituto comprensivo Rodari) dove i controlli, positivi, sono stati fatti il 17 novembre nella scuola Fonte D’Olmo: 2.063 i pasti mensili. Ultimo sopralluogo quello fatto all’istituto comprensivo Troiano Delfico (beneficiano del servizio classi dell'infanzia e classi della primaria). Niente criticità anche in questo caso per ii 4.177 pasti mensili somministrati alla De Zelis e i 5.750 alla Di Blasio.

La media, invece, del numero dei pasti speciali giornalieri, tra celiachia, intolleranze varie e motivi etico-religiosi è di 130 complessivi al mese.