Esercitazione del Comune e degli alpini per simulare una grave carenza idrica a Montesilvano

Un'esercitazione che coinvolgerà la macchina comunale e l'esercito, per simulare una carenza d'acqua potabile provocata da un'emergenza idrica prolungata. Il 13 aprile prossimo a Montesilvano l'amministrazione comunale ha organizzato assieme al nono reggimento alpini, nello specifico gli uomini del Battaglione Vicenza, l'esercitazione al fine di farsi trovare preparata in caso di possibili carenze idriche importanti nella prossima stagione estiva, considerando le scarse precipitazioni dell’inverno appena trascorso e le problematiche relative alle riserve idriche. Saranno impegnati anche l'Aca, la protezione civile regionale, i carabinieri forestali e i carabinieri della stazione di Montesilvano.

Questa mattina 6 aprile si è tenuto un vertice operativo per definire tutti i dettagli. Hanno preso parte all’incontro il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alla protezione civile Lino Ruggero, il rappresentante del nono reggimento alpini maggiore Marrese Pasquale, il comandante della stazione dei carabinieri di Montesilvano maresciallo Camillo Renzetti, il colonnello Saverio Madeo dei carabinieri Forestali, i rappresentanti dell’Aca, della protezione civile e dell’Associazione nazionale alpini. L'assessore Ruggero ha commentato:

“L’organizzazione di questa esercitazione ha richiesto molto lavoro. Il nostro obiettivo è che tutto possa svolgersi con la maggiore verosimiglianza possibile a quello che potrebbe accadere nella prossima estate. Sono occasioni importanti per testare modalità d’impiego di uomini e mezzi e correggere eventuali dettagli predisposti in teoria ma che sul campo rischiano di non funzionare. In questa maniera saremo sicuri che nel caso dovessimo avere bisogno davvero dell’aiuto dell’esercito tutto sarà già stato concretamente sperimentato."

Il sindaco De Martinis:

Ringrazio a nome della cittadinanza gli uomini del Battaglione Vicenza e tutti gli attori coinvolti nell’esercitazione. Poter sperimentare con anticipo le soluzioni a criticità gravi come quella che ci ha coinvolto la scorsa estate è un validissimo mezzo per superare con il minor disagio possibile una nuova emergenza idrica. È questa un’occasione importante per Montesilvano, perciò chiedo a tutti di collaborare per agevolare le operazioni dell’esercitazione del 13 aprile. Ovviamente ci auspichiamo che situazioni come quella dell’anno scorso non si ripetano, ma in ogni caso possiamo dire che saremo preparati.”