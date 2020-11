Il Comune di Montesilvano ricorda i requisti per ottenere l'esenzione dal saldo Imu 2020: tutte le info

Il Comune di Montesilvano ricorda ai cittadini che a causa degli effetti del Coronavirus sull'economia, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'Imu per gli immobili e pertinenze dove si esercitano le attività elencate nel decreto del Governo, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate.

Inoltre il decreto Rilancio ha stabilito che sono esenti dal saldo Imu per il 2020 le categorie:

ristorazione con somministrazione (codice ateco 561011)

gelaterie e pasticcerie (codice ateco 561030)

bar (codice ateco 563000)

attività di proiezione cinematografica (codice ateco 591400)

sale bingo (codice ateco 920009)

gestione stadi (codice ateco 931110)

gestione piscine (codice ateco 931120)

gestione palestre (codice ateco 931300)

discoteche (codice ateco 932910)

Il Comune ha predisposto un modello semplificato per la dichiarazione di esenzione del saldo, da presentare entro il 30 giugno 2020 nella home page del Comune nel banner "Imu - Tasi".

Inoltre, non è dovuta l'Imu per il 2020 per il settore turistico per immobili adibiti a:

stabilimenti balneari marittimi

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

In questo caso la scadenza per la domanda è fissata al 31 dicembre 2020, allegando alla dichiarazione Imu anche i documenti pertinenti lo svolgimento dell'attività.

Le dichiarazioni devono essere presentate via pec: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it oppure direttamente al protocollo del Comune in piazza Diaz 1.