Emergenza covid, consegnato al comando della municipale di Montesilvano l'attestato di benemerenza per il lavoro svolto

Consegnato al comando della polizia locale di Montesilvano l'attestato di benemerenza voluto dall'assessore regionale Pietro Quaresimale, quale riconoscimento per l'impegno profuso durante l'emergenza pandemica. Sono stati il sindaco Ottavio De Martinis e il vicesindaco Paolo Cilli a mettere nelle mani del comandante Nicolino Casale l'attestato che va a tutti gli uomini e le donne della municipale, molti dei quali oggi presenti in Comune per riceverlo.

“Un ringraziamento al nostro corpo che durante il periodo di emergenza non si è risparmiato - dichiara De Martinis - mostrando un grande senso di abnegazione e spirito di sacrificio. Un ringraziamento, oltre che a tutti loro per il servizio reso alla comunità, va anche all'assessore Pietro Quaresimale per aver avuto un pensiero così importante e riconoscente nei confronti di un servizio svolto in un periodo di piena emergenza”.