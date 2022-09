Elezioni, anche a Montesilvano una coppia si sposa e poi si reca alle urne [FOTO]

Anche a Montesilvano, come già avvenuto in altri comuni abruzzesi, una giovane coppia di sposi ha deciso di esercitare il diritto di voto subito dopo il fatidico sì. Come fa sapere il Comune, con un post sui social, Mariachiara e Giovanni, infatti, che avevano fissato la data del matrimonio per oggi 25 settembre, subito dopo la cerimonia sono arrivati nella sezione 4 dove hanno votato per le elezioni comunali. Emozionati entrambi, lei in abito bianco e lui nel classico completo scuro con tanto di papillon, sono stati accolti dai componenti del seggio e dagli altri elettori tra gli applausi e gli auguri.

Oltre alla coppia di Montesilvano, anche una coppia di San Nicolò a Tordino, in provincia di Teramo, si è recata alle urne con gli abiti nuziali e pochi minuti dopo la cerimonia mentre a Villa Raspa di Spoltore una giovane sposa, con l'abito bianco, si è recata nel suo seggio per votare.