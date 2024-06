Elezioni comunali, I candidati più votati a Montesilvano e il nuovo consiglio (provvisorio)

Dopo i risultati per la corsa alla poltrona di sindaco che hanno visto il trionfo di Ottavio De Martinis con quasi il 70% delle preferenze, arrivano anche i risultati riguardanti i voti ottenuti dai candidati al consiglio comunale. Sono 18 i seggi che vanno alla maggioranza, 7 all'opposizione guidata dal candidato sindaco Fabrizio D'Addazio che ha ottenuto il 30,08% dei voti.

Per quanto riguarda la lista Montesilvano Sceglie (civica del sindaco Ottavio De Martinis), il più votato risulta essere Giuseppe Manganiello, seguito da Adriano Tocco, Corinna Sandias e Luca Ametta. Per Forza Italia, Paolo Cilli è il più votato assieme ad Alessandro Pompei, Feliciano D'Ignazio, Serena Silli e Simona Acciavatti. Per Fratelli d'Italia, Francesco Di Pasquale è il più votato, seguito da Lino Ruggero, Damiana Rossi, Valter Cozzi, Lillo Cordoma, Simona Del Vinaccio e Valentina Di Felice. Per la Lega Salvini Abruzzo, il più votato e unico eletto (attualmente) è Ernesto De Vincentiis.

Passando all'opposizione, per il Pd il più votato è Pietro Gabriele, seguito da Stefano Girosante, Manuela Natale e Romina Di Costanzo. Per il M5s il più votato e unico eletto è Luca Verrocchio. Per la lista D'Addazio sindaco la più votata è Francesca Giuliani. Alleanza Verdi Sinistra Italiana non elegge nessun consigliere.

Ricordiamo che si tratta di un assetto provvisorio del consiglio comunale: con la nomina del presidente del consiglio e degli assessori rientreranno infatti diversi nomi di altri candidati per le varie liste.