Al via l'elettrificazione della filovia sulla strada parco, l'ordinanza del Comune di Montesilvano

Un'ordinanza è stata emessa dal Comune di Montesilvano dopo la richiesta, da parte della Società Unica Abruzzese di Trasporto, Tua Spa, per informare dell'energizzazione della linea aerea filovia in relazione ai lavori di elettrificazione della linea filoviaria tra i comuni di Pescara e Montesilvano.

Il provvedimento ordina il divieto a chiunque di utilizzare il sedime stradale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi che potrebbero interferire con la messa in tensione delle suddette infrastrutture, a partire dall’atto dell’elettrificazione della linea filoviaria.

E dispone che la Tua, attraverso la distribuzione di volantini, l’affissione di manifesti e la pubblicazione su siti web, avvisi la popolazione che dalle ore 8 del giorno 15 gennaio 2024, la società Colas Rail Italia Spa procederà alla messa in tensione delle condutture di contatto e di alimentazione elettrica a tensione nominale 750 Vcc in sede stradale in via della Liberazione, nel tratto ricompreso tra l’incrocio con viale Europa (comune di Montesilvano) e l’incrocio tra viale Bovio / via Castellammare Adriatico (comune di Pescara), sede prioritaria della Filovia.

