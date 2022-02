Montesilvano piange la scomparsa di Egidio Petricca, il cordoglio del sindaco De Martinis

È morto Egidio Petricca, ex consigliere comunale di Montesilvano e persona molto nota e apprezzata in città.

A dare la notizia della scomparsa di Petricca è lo stesso sindaco Ottavio De Martinis che lo ricorda come «amico di numerose battaglie per la città e da sempre prodigo di consigli fin dall’inizio della mia attività politica».



Queste poi le parole spese dal primo cittadino: «Generoso, disponibile verso le persone più bisognose, Egidio è stato un attento protagonista, prima come consigliere comunale e poi come esperto osservatore della vita cittadina. Negli ultimi anni si è occupato dei parchi comunali, grazie anche al suo impegno come “nonno vigile”. Anche i bambini lo amavano molto, apprezzando il suo altruismo e lo spirito empatico e ironico, che da sempre lo hanno contraddistinto. A Montesilvano Egidio era molto conosciuto anche per le attività di volontariato, nelle quali è stato spesso presente. Oggi ci sentiamo sicuramente un po’ più soli, ma sappiamo che Egidio nell’alto dei cieli continuerà a proteggerci e a vegliare sulla sua famiglia, alla quale vanno le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza. Ciao Egidio non ti dimenticherò, non dimenticheremo».