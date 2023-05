Street art e D'Annunzio: l'edizione 2023 del Pulpa Festival di Montesilvano dedicata al Vate

Sarà un'edizione particolare, all'insegna di Gabriele D'Annunzio, quella del Pulpa Festival di Montesilvano, la rassegna dedicata alla street art con tante novità per l'edizione 2023. L'evento è stato presentato in sala consiliare a Montesilvano alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell'assessore Alessandro Pompei, del consigliere comunale Marco Forconi, del direttore artistico Enrico Peca, di Gianluca Buccella di Colormax e gli artisti Reka One dall’Australia, Uneg dal Messico e Guillem Font Art dalla Spagna.

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 giugno con il festival che vedrà la realizzazione delle opere di street art in via Boccaccio, location scelta dagli organizzatori che si trova dietro l'ex Fea. Il sindaco De Martinis:

"Una manifestazione attesa dalla città, partita 3 anni fa con la riqualificazione della parete di via Saffi con opere di street art. Con queste opere completiamo la riqualificazione di quell'area dietro l'ex stazione. Saranno presenti artisti internazionali, con una serie di aspetti sociali, creativi, di sport, educativi e ospiti per una rassegna davvero completa ed entusiasmante. Ogni anno, concederemo spazi della nostra città sia per ospitare la manifestazione che per le opere di riqualificazione e abbellimento di Montesilvano."

L'assessore Pompei ha aggiunto:

"Ricordo che Montesilvano è la prima città che si è dotata di un regolamento riguardante la street art. Un progetto del 2016 dal quale sono nate diverse iniziative che hanno arricchito la città di queste belle opere d'arte. Quest'anno il festival prevede attività collaterali, facendo cultura con tavole rotonde e seminari. L'edizione 2023 come detto è dedicata a Gabriele D'Annunzio, e infatti il Pulpa Festival si lega anche alla Settimana dannunziana che si terrà a settembre. Gli artisti, tutti provenienti dall'estero, si ispireranno alla figura e alle opere del Vate. "

Il direttore Peca ha evidenziato il respiro internazionale dell'edizione 2023 del festival:

"Appena arrivati abbiamo notato questo spazio in via Boccaccio, molto interessante da arricchire con le opere degli artisti che realizzeranno in questi giorni. Vedremo artisti provenienti dal Messico, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Argentina, dalla Francia, dall'Australia e dal Brasile. Sarà interessante vedere come porteranno nelle loro opere di street art la loro visione su Gabriele D'Annunzio. Avremo anche dei laboratori per bambini e una collaborazione con l'università europea del design. Qui faremo incontri il 3 e 4 giugno con gli artisti e ospiti importanti. Coinvolto anche il liceo D'Ascanio e le serate arriveranno fino alla mezzanotte con street food."

Il consigliere Forconi:

"Quando ho saputo che il tema del Pulpa Festival sarebbe stato il Vate ho subito immaginato che D'Annunzio sarebbe stato orgoglioso di un evento del genere. D'Annunzio è stato un uomo di cultura, di portata internazionale, oltre a essere un uomo d'azione. Un personaggio poliedrico che sicuramente sarà fonte d'ispirazione per gli artisti. Durante il festival ci saranno presentazioni di libri e personalmente sarà molto curioso di vedere come saranno messe su strada le opere di street art ispirate a D'Annunzio. Montesilvano è una città moderna, non ha una storia come Pescara e o Chieti, e questa idea di legare una figura come quella del Vate a un fenomeno moderno come l'arte di strada sarà sicuramente vincente. " Per i laboratori dei bambini, saranno attivi sabato 3 giugno dalle 18,30 da 6 a 10 anni.