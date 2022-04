Gira l'Italia con una Vespa-libreria per far conoscere i suoi volumi, editore torinese farà tappa anche a Montesilvano

Girerà l'Italia in sella alla sua Vespa 200 Gt trasformata in libreria viaggiante allo scopo di far conoscere i suoi libri.

Questa l'iniziativa dell'editore di Torino Fabio Mendolicchio, fondatore di Miraggi Edizioni con Alessandro De Vito e Davide Reina, come riferisce TorinoToday.

Il programma prevede, da mercoledì 27 aprile a sabato 7 maggio, di percorrere 363 chilometri al giorno.

Dunque Mendolicchio è pronto a percorrere 4 mila chilometri in 11 giorni e ad attraversare 20 regioni d'Italia a bordo della sua Vespa.

Per far conoscere in tutta la Penisola i libri della sua casa editrice, «quelli che gli altri non fanno», utilizzerà lo stesso mezzo che usa quotidianamente per le consegne a Torino e si cimenterà in questa impresa per la seconda volta dopo averla portata a termine già lo scorso anno, sempre in occasione del suo compleanno. Fra le varie tappe previste ce n'è una anche in provincia di Pescara, a Montesilvano. Mendolicchio sarà nella libreria "On the road".

«Un po’ come Nanni Moretti nel film Caro Diario», spiega Mendolicchio, «un po’ Forrest Gump: quando ci si mette in viaggio, ci si mette in gioco. Per questo motivo con la nostra casa editrice abbiamo deciso di partire in Vespa e girare l’Italia a colpi di Incipit per portare i libri Miraggi a spasso per lo Stivale, raccontandoli, vivendoli come compagni di viaggio, facendoli conoscere laddove spesso non trovano spazio e rendendoli protagonisti veri e propri di questa follia».

Il giro d’Italia con la Vespa-libreria: le tappe

Il viaggio parte da Ivrea, Capitale Italiana del Libro 2022, attraversa Arona, Novara e arriva a Verbania, da Alberti Libraio. Si sconfina in Svizzera, a Locarno, Lugano e poi Como, Milano alla Libreria Covo della Ladra con Oliviero Ponte Di Pino e da Anarres Libreria Bristrot, e si prosegue per Bergamo e Brescia fino a raggiungere la Libreria Muratori di Capriolo per incontrare Alan Poloni “libraio di provincia e narratore di periferia”. Il terzo giorno si riparte passando per Mantova, verso la tappa di Vicenza; l'appuntamento è alle ore 18,30 alla Libreria Traverso per il firmacopie con l'autrice di "Casadolcecasa", libro edito da Miraggi nel 2021 e in audiolibro da Il Narratore: Antonella Bukovaz, originaria di Topolò-Topolove, borgo sul confine italo-sloveno, che si dedica alla poesia e alle interazioni tra parola, suono e immagine in forma di lettura, videopoesia e video-audioinstallazione. Dalle ore 21 l'autrice sarà al Vicenza Time Cafè con Cristiana Giacometti, co-fondatrice de Il Narratore, editore specializzato nella produzione di testi letti ad alta voce, per un reading e un incontro con il pubblico. A Treviso l’incontro è con la “libraia controcorrente” della Ubik Clara Abatangelo e a Udine, alla Libreria Moderna, con Luca Quarin, al suo secondo romanzo “Di sangue e di ferro” con Miraggi Edizioni, che si occupa di ambiente, design e architettura. Domenica 1° maggio la Vespa di Fabio Mendolicchio attraverserà Venezia, Ferrara, per approdare alla Libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna con Alberto Alberici. Si prosegue per Urbino, Ascoli Piceno con tappa alla Libreria Rinascita insieme a Luca Quarin, Mario Di Vito ed Eleonora Tassoni, poi ancora Norcia, L’Aquila, Montesilvano alla Libreria On the Road, Foggia alla Libreria Ubik e infine alla Biblioteca di Trani, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Città di Trani, per incontrare Rosanna Gaeta, inventrice e guida dei “Dialoghi di Trani”. Il 5 si riparte da Bari, dalla Libreria 101, si attraversa Matera e si continua per San Giorgio a Cremano (NA) alla Libreria La Bottega delle Parole insieme a Marotta & Cafiero editori. Dalla Libreria Eli a Roma per un insolito pranzo con i lettori, ci si sposta a Firenze da Alice&Co., per poi approdare il 7 maggio alle 10,30 al Museo Piaggio di Pontedera (PI), il più grande museo motociclistico d’Italia, e tornare a Torino dopo aver visitato la Biblioteca sul mare “Fascie Rossi” di Sestri Levante e la libreria L’Amico Ritrovato di Genova. Tutto il viaggio, le tappe, i libri, i personaggi e i librai incontrati, saranno raccontati attraverso foto e video su tutti i social networks di Miraggi Edizioni e Lettura Day. Ad ogni tappa ci sarà una lettura ad alta voce e ad ogni presentazione si giocherà con le 54 carte del gioco letterario Incipit Offresi per indovinare un grande classico e vincere un libro per dimostrare che “vince chi legge”.