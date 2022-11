Successo al Pala Dean Martin di Montesilvano per il ritorno della East Coast Tattoo Convention [FOTO]

Dopo due anni di pausa a causa del Covid è finalmente tornata, al Pala Dean Martin di Montesilvano, la East Coast Tattoo Convention, appuntamento attesissimo dagli appassionati del settore e organizzato da Pino Cipriani di FudoTatto. La manifestazione è giunta alla sua 16esima edizione.

Fino a domani (13 novembre) si sono dati appuntamento in città oltre 170 tatuatori provenienti da tutta Italia, ma anche da Olanda e Francia. Non manca, poi, lo spazio dedicato all'intrattenimento: dai tattoo contest ad esibizioni di pugilato, passando per la ginnastica artistica, il burlesque, dj set, food e tanto altro.

“Esprimo grande soddisfazione - afferma l’assessore alle politiche giovanili Alessandro Pompei - per questa edizione, la quinta a Montesilvano, dopo due anni di stop causa pandemia. Un evento di rilevanza nazionale che coinvolge migliaia di persone ogni anno. In questi giorni Montesilvano diventa la capitale del tattoo, con appassionati e addetti ai lavori che arrivano nella nostra città per seguire questo importante evento”.

La East Coast Tattoo Convention riunisce annualmente tatuatori e piercers: negli anni, ha collezionato successi e incrementato sempre più le sue presenze. E di conseguenza Montesilvano ne beneficia.