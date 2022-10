Due giovani finiscono nei guai dopo essere stati trovati con i coltelli a serramanico a Montesilvano

Sarebbero stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico e per questo motivo due giovani sono finiti nei guai.

Si tratta di due ragazzi rispettivamente di 22 e 19 anni che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria dai carabinieri di Montesilvano.

I due coltelli a serramanico sono stati rinvenuti dai militari dell'Arma dopo una perquisizione personale.

Sempre i carabinieri di Montesilvano hanno anche deferito in stato di libertà un 25enne di Francavilla al Mare ai sensi dell’articolo 73 del Dpr (decreto del presidente della Repubblica) 309/90 in quanto a seguito di perquisizione eseguita nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.