È ai domiciliari ma viene trovato con varie sostanze stupefacenti, uomo di Montesilvano arrestato

Un uomo di Montesilvano, già ristretto ai domiciliari, è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale Compagnia, al termine di una perquisizione domiciliare.

Ieri pomeriggio, martedì 3 maggio, i militari dell’aliquota radiomobile nel corso dell'ispezione hanno trovato l'uomo in possesso di sostanza stupefacente di vario tipo.

Nell’ambito dei servizi antidroga predisposti dal Comando provinciale carabinieri di Pescara, i militari hanno effettuato uno specifico controllo nell’abitazione del soggetto trovando 200 grammi di hashish e circa 10 grammi di marijuana oltre a vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Per queste ragioni, è stata avvisata l’autorità giudiziaria che, rilevate le condotte delittuose, in considerazione della personalità dell’imputato, ha disposto la traduzione in carcere del soggetto.