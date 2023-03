Nascondeva droga in casa, scoperto e denunciato per spaccio dai carabinieri

Un uomo di nazionalità ucraina residente a Pescara è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il provvedimento dei militari del nucleo operativo e radiomobile è stato eseguito ieri (giovedì 16 marzo) dopo una serie di perquisizioni.

In particolare, dopo una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa dai carabinieri, i quali avevano fondato motivo di ritenere che l’uomo occultasse della droga all’interno della propria abitazione, sarebbero stati rinvenuti 33 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana pronti per essere immessi sul mercato. Alla luce delle importanti risultanze investigative acquisite, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Compagnia carabinieri di Montesilvano dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come ricordano dalla Compagnia di Montesilvano, proseguono costanti e intensificate le operazioni volte al contrasto e alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana trascorsa, sono state eseguite delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione dei reati in genere.