Trovati 53 chili di droga in un garage di Montesilvano, arrestata una donna

La scoperta è stata fatta dai carabinieri in via Chiappinello dopo un'attività di osservazione, la sostanza stupefacente (marijuana) è stata posta sotto sequestro

Un totale di 53,4 chili di droga, del tipo marijuana, erano nascosti in un box in via Chiappinello a Montesilvano.

A scoprire l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, posto sotto sequestro, sono stati i carabinieri della locale Compagnia.

Arrestata una donna di 48 anni di nazionalità straniera che aveva le chiavi del box e denunciato il suo compagno di 55 anni, assente al momento dell’operazione di polizia giudiziaria, è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.

La 48enne, che è stato accompagnata nel carcere femminile di Teramo su disposizione del Pm Fabiana Rapino, dovrà rispondere del reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, impegnati in una riservata attività info-investigativa, avendo motivo di ritenere che all’interno di un box di via Chiappinello di Montesilvano, fosse occultata della sostanza stupefacente, hanno predisposto dedicati servizi di osservazione nel corso dei quali oltre ad un via vai sospetto è stato individuato con precisione il box. Ne è conseguito quindi un accurato controllo dei condomini al fine di individuare chi di essi ne avesse la disponibilità. Individuata la locataria, questa ha cercato di nascondere le proprie responsabilità, ma nulla ha potuto quando nella sua abitazione sono state rinvenute le chiavi della saracinesca del garage che hanno consentito ai militari di accedere al locale. All’interno, sono stati trovati tre borsoni contenenti complessivamente 53,4 chili di sostanza stupefacente del tipo "marijuana" suddivisa in 24 involucri termosaldati, nonché materiale vario per il confezionamento.

Proprio il rinvenimento di questo materiale lascia presupporre che nel box venisse preparato lo stupefacente da smerciare in base alle richieste; le confezioni infatti hanno contenuto variabile dai 250 grammi al chilogrammo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa delle analisi di laboratorio.

All’esito dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina (lunedì 16 agosto), l’arresto della donna è stato convalidato con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti a individuare la provenienza e i canali di distribuzione dell’ingente quantità di stupefacente sequestrato.