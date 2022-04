Aveva un chilo di droga in casa: arrestato a Montesilvano [FOTO]

All’interno della sua abitazione custodiva vari contenitori con 700 grammi di marijuana all'interno (di cui una parte già suddivisa in dosi), circa 300 grammi di hashish e materiale vario che serviva per il confezionamento e il taglio. Per tale motivo, un giovane di Montesilvano è stato arrestato dai carabinieri del posto.

Tutto è partito da un controllo che i militari dell'Arma hanno effettuato fermando il ragazzo lungo via Aldo Moro mentre era a bordo di una bicicletta. Questi, resosi conto della situazione, è scappato disfacendosi nel frattempo di una piccola dose di hashish. Raggiunto dai carabinieri, ha anche cercato di investirli e colpirli, ma è stato bloccato. Dalla successiva perquisizione personale, e poi domiciliare, è emerso il motivo della fuga: droga.

Gli uomini in divisa non escludono che il soggetto, per poter ricavare maggiori profitti dalla vendita sul mercato della sostanza stupefacente, utilizzasse anche un semplice espediente, che consisteva nel polverizzare la marijuana e mischiarla con dell’olio di marijuana (sottoposto, intanto, a sequestro).

Al termine di questa operazione, il tutto veniva compattato e rivenduto come hashish, a un prezzo maggiore. Ma non è finita qui. Le successive analisi di laboratorio hanno poi quantificato in circa 5000 tra hashish e marijuana le dosi ricavabili dalla droga, che è stata anch'essa sequestrata. Il giovane, invece, ieri dopo la convalida dell'arresto è stato messo ai domiciliari in casa sua.