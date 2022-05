Nascondeva in casa a Montesilvano droga e soldi derivanti dallo spaccio, arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Montesilvano dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti oggi, sabato 7 maggio.

Il 40enne, un cittadino di nazionalità marocchina irregolare, deteneva in casa droga e denaro provento dello spaccio.

A seguito di accurate indagini è scata decisa la perquisizione dell’abitazione dove l’uomo si era sistemato temporaneamente a Montesilvano.

All'interno i militari dell'Arma hanno rinvenuto quasi 200 grammi di hashish suddivisi in due panetti e quasi 400 euro di denaro contante, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. Successivamente l’arrestato è stato immediatamente accompagnato nel comando della Compagnia carabinieri a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo ove, a seguito di convalida dell’arresto, gli veniva applicata la custodia cautelare in carcere.