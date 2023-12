I cittadini segnalano auto sospetta a Montesilvano, al suo interno cocaina e 23mila euro: arrestato

Alcuni cittadini di Montesilvano, nella mattinata di martedì 19 dicembre, hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un'automobile sospetta in una zona residenziale.

I militari del nucleo operativo della locale Compagnia sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di origine albanese che sarebbe stato trovato in possesso di 230 grammi di cocaina e 23mila euro in contanti.

Nella circostanza, i militari, intervenuti in seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa da parte di abitanti del posto, che avevano notato un’auto parcheggiata in una zona residenziale, hanno verificato la presenza di un giovane che, con fare sospetto, entrava e usciva frettolosamente dalla vettura segnalata, “mai vista prima”, a dire dei vicini di casa.

Sono stati predisposti mirati appostamenti che hanno consentito di notare che lo stesso giovane, già visto in precedenza, era tornato in zona a bordo di altro mezzo. Si è proceduto pertanto al suo controllo e, notato un atteggiamento inspiegabilmente ansioso e con un italiano incerto, si è proceduto alla sua identificazione e perquisizione dell’abitacolo al cui interno sarebbe stata rinvenuta una busta natalizia che conteneva denaro contante pari a 23mila euro. La presenza di quel denaro ha insospettito ulteriormente i militari che conseguentemente hanno ritenuto che quel giovane potesse nascondere altro. Si è proceduto, pertanto, a perquisire anche l’autovettura già in precedenza segnalata all’interno della quale sarebbe stata celata una scatola di cartone che avrebbe contenuto circa 230 grammi di cocaina suddivisa in dosi e un bilancino di precisione. Ritenendo la cospicua somma di denaro compendio di attività di spaccio anche in considerazione del rinvenimento di una considerevole quantità di sostanza stupefacente si è proceduto al sequestro di tutto quanto rinvenuto. Per tali motivi, al giovane si sono aperte le porte del carcere di San Donato in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.