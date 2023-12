Si scambiano la cocaina in un parcheggio, ai domiciliari due giovani

Una 24enne incensurata, residente nel Pescarese, e un 39enne di Chieti, anch’egli incensurato, sono stati arrestati ieri pomeriggio dagli agenti della squadra mobile dopo essere stati colti in flagranza di reato. La giovane, infatti, avrebbe ceduto circa 59 grammi di cocaina all’uomo che la stava attendendo in macchina, nel parcheggio di un noto locale a Montesilvano.

Inoltre la ragazza aveva nella propria borsa un’altra confezione contenente ulteriori 25 grammi della stessa sostanza stupefacente. Pertanto entrambi sono stati posti ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata.

Da giorni i poliziotti avevano notato un via vai sospetto di veicoli i cui occupanti, dopo una breve sosta, si allontanavano, facendo presumere che dietro tale comportamento si nascondesse un’attività illecita. E ieri sono entrati in azione, sorprendendo la 24enne che, in pochi istanti, avrebbe estratto un piccolo involucro dalla borsa, per poi consegnarlo al 39enne e andare via. Dopo il controllo, è scattato il fermo.