Nasconde in casa oltre 4 chili di droga, nei guai un italiano residente a Montesilvano

La guardia di finanza di Pescara ha posto sotto sequestro più di 4 chili di droga trovati all'interno di un appartamento di Montesilvano.

Nella casa, in cui risiede un cittadino di nazionalità italiana, le sostanze stupefacenti ritrovate sono state marijuana (4 chili) e hashish (25 grammi).

Il rinvenimento eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria è avvenuto nel passato fine settimana nel corso dei consueti servizi di contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti.

La droga era contenuta in buste elettrosaldate nonché in vasetti e bustine pronti per la vendita. La droga, di “ottima qualità”, sarebbe stata “immessa in commercio” sul mercato locale consentendo di ricavarne circa 40 mila euro. Il destinatario dello stupefacente è stato denunciato a piede libero, in attesa delle analisi di laboratorio sulla sostanza sequestrata e delle conseguenti determinazioni della competente autorità giudiziaria.