Beccato dai carabinieri con tre etti di droga in casa a Montesilvano: arrestato

Un 30enne di Montesilvano è stato arrestato ieri 12 aprile dai carabinieri della locale compagnia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, disoccupato, è stato sorpreso in casa in possesso di 280 grammi complessivi di droga. Da qualche tempo i militari lo monitoravano sospettando che potesse aver avviato un giro di spaccio all'interno della sua abitazione. E ieri pomeriggio durante la perquisizione i sospetti sono stati confermati: i militari hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina già divisa in dosi, e 230 grammi di marijuana. L'arrestato si trova ai domiciliari come disposto dal magistrato ed è in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nella giornata di domani 14 aprile.