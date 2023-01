Sfreccia con l'auto davanti ai carabinieri, ma viene inseguito e fermato: a bordo aveva hashish e cocaina

L'hanno visto sfrecciare a bordo della sua auto a forte velocità sul lungomare di Montesilvano e si sono subito messi all'inseguimento del mezzo. Una volta fermatosi è iniziata la perquisizione ed è così che i carabinieri di Montesilvano hanno trovato al suo interno 28 grammi di hashish e due grammi di cocaina avvolti in un involucro di carta argentata.

Il conducente è quindi stato portato in caserma e, espletate le formalità di rito, denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupfacenti.