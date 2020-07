Giovane di Montesilvano sorpreso con la cocaina in auto, a casa nascondeva piante di canapa: arrestato

Un ragazzo di 25 anni di Montesilvano è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale Compagnia nella giornata di ieri per droga.

I militari dell'Arma hanno sorpreso nella tarda serata il giovane mentre era alla guida della sua automobile, ma mostrandosi da subito nervoso hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo.

I carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno così rinvenuto nel veicolo un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente, 9 grammi di cocaina.

In virtù di questo ritrovamento è stata estesa la perquisizione anche all'abitazione del 25enne e al suo interno sono state rinvenute 4 piante di canapa indiana alte circa 20 centimetri, un coltello, ritagli in cellophane per il confezionamento, un bilancino di precisione e un vaso contenente 180 grammi di sostanza polverosa da analizzare. Il giovane è stato per questi motivi arrestato e questa mattina, dopo l'udienza di convalida è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione giornalieria alla polizia giudiziaria.