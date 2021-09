Una donna ustionata vagava in centro a Montesilvano, portata in ospedale: indagano i carabinieri

Una donna ustionata che vaga in pieno centro a Montesilvano.

È una storia avvolta nel mistero quella che è accaduta ieri sera, mercoledì 8 settembre.

Alcuni passanti si sono accorti della donna che presentava evidenti ustioni sul corpo e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, che hanno trasportato la donna nell'ospedale di Pescara, e i carabinieri della locale Compagnia che indagano sul caso. Al momento accertamenti in atto per ricostruire la vicenda, la donna non è in pericolo di vita, ma al momento non è in grado di riferire sull episodio.