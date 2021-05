Donna trovata morta nel suo appartamento a Montesilvano : era deceduta da oltre un mese

La donna, di 77 anni, viveva sola in un appartamento in via Rimini e nel pomeriggio sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri dopo una segnalazione arrivata dai vicini di casa

Dramma della solitudine a Montesilvano, dove una donna di 77 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via Rimini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 di Montesilvano e i carabinieri. A chiedere l'intervento i vicini di casa che non la vedevano da diverse settimane e un cattivo odore provenire dal suo appartamento.

Una volta all'interno, i soccorritori hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione. La morte, in base alla ricognizione cadaverica, risalirebbe ad oltre un mese fa. Le cause sarebbero naturali. La salma è stata portata in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna viveva sola.