Donna vittima di un malore in mare si accascia in acqua a Montesilvano

Minuti di paura in spiaggia a Montesilvano nella mattinata di martedì 27 giugno per una donna di 78 anni che ha improvvisamente accusato un malore.

L'anziana, in base alla ricostruzione di quanto successo, si è sentita male quando si trovava a 15 metri dalla battigia.

La 78enne dopo aver accusato il malore si è accasciata in acqua.

Sul posto era presente il marito che insieme al bagnino della Lifeguard, Jimmy Antonini, e due infermieri, hanno provveduto alle prime manovre di soccorso, Poco dopo sul posto è intervenuta un’ambulanza con i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'anziana in ospedale. Oltre al titolare del lido, presenti sul posto i responsabili della Lifeguard, Nino Crisafulli e Luigi Sebastiani.

Notizia in aggiornamento