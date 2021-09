Montesilvano: donna investita mentre attraversa la strada in via Vestina

Via Vestina

Una donna di circa 60 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un'automobile a Montesilvano. Era circa mezzanotte quando, all'altezza del civico 397 in via Vestina, è stata colpita da una vettura in transito mentre attraversava la strada.

Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 ed il personale sanitario l'ha subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Ha riportato una frattura esposta alla gamba e un trauma cranico commotivo.