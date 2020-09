Donna travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce a Montesilvano, ecco come sta

Resta riservata la prognosi per la donna attualmente ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara dopo essere stata investita da un'auto sulle strisce pedonali a Montesilvano. Il fatto si è verificato ieri mattina lungo via Chiarini, all'altezza di via Manara.

Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia locale. La macchina, che marciava in direzione est-ovest, era guidata da un uomo di 76 anni, mentre la signora travolta dalla vettura, che stava attraversando la strada con direzione sud-nord, ha 41 anni ed è di nazionalità ucraina.