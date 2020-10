44enne travolta da un'auto sulle strisce pedonali a Montesilvano, è in gravi condizioni

Nuovo investimento di una persona a Montesilvano. Nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, una 44enne del posto è stata travolta da un'Alfa Romeo 147 in via Aldo Moro, di fronte al centro commerciale "Porto Allegro", mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione nord-sud.

Il fatto si è verificato poco dopo le ore 16,30. La macchina che ha preso in pieno la donna era condotta da un 21enne di Loreto Aprutino che procedeva in direzione mare-monti. L'automobilista, probabilmente distratto, l'ha colpita in pieno facendola cadere a terra. Trasportata in gravi condizioni all'ospedale da un'ambulanza del 118, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata e viene adesso tenuta sotto stretta osservazione dal personale sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È intervenuta anche la polizia municipale di Montesilvano, agli ordini del comandante Nicola Casale, che ha ritirato la patente al guidatore, sottoponendolo anche ad alcoltest (risultato negativo), e ha sequestrato il mezzo. In meno di due settimane sono già 3 in città gli episodi di persone che vengono investite.