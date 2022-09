Montesilvano, donna in gravi condizioni dopo essere stata investita da un pirata della strada: rintracciato il responsabile

Una donna di 79 anni è rimasta ferita la notte scorsa dopo essere stata investita da un'automobile. Il fatto è accaduto poco prima della mezzanotte sul lungomare di Montesilvano, nelle vicinanze della rotatoria di via Marinelli. L'anziana è stata urtata dall'automobile mentre stava attraversando la strada e il conducente si è dato alla fuga. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 di Montesilvano. I sanitari l'hanno soccorsa e trasportata in ospedale in codice rossi per un politrauma e diverse lesioni. Le sue condizioni sarebbero gravi. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Montesilvano che hanno subito avviato le indagini per risalire al pirata della strada, che è già stato rintracciato dai militari guidati dal capitano Roberto Lunardo.