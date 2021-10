Donna investita da un'auto in corso Umberto I a Montesilvano finisce in ospedale

Una donna di 82 anni è finita in ospedale dopo essere stata investita da un'automobile mentre stava attraversando la strada in corso Umberto I a Montesilvano.

L'investimento si è verificato ieri, lunedì 18 ottobre, in un tratto nei pressi dell'ufficio postale.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato l'82enne ferita in ospedale a Pescara dove è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia Toracica con una prognosi superiore ai 40 giorni. Al volante dell'auto un uomo. Del caso si occupano gli agenti della polizia locale che definiranno l'esatta dinamica del sinistro.