Donna cade in casa a Montesilvano con un boccione di vetro che si rompe e le recide la giugulare

Grave incidente domestico in una casa di via Lazio a Montesilvano nella mattinata di oggi, domenica 3 luglio.

L'allarme è scattato intorno alle ore 10 per una donna di 64 anni, che in base alla prima ricostruzione, sarebbe caduta accidentalmente mentre teneva tra le braccia un boccione di vetro da 5 litri.

A causa della caduta il boccione si è rotto e il vetro ha procurato una profonda ferita alla gola (giugulare anteriore) della 64enne.

In casa con lei il marito che ha richiesto l'intervento del 118 e poco più tardi sul posto è arrivata l'ambulanza del mare della Life. I soccorritori l'hanno accompagnata in codice rosso nell'ospedale di Pescara. La perdita di sangue è stata copiosa e la donna è stata ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.