Donna di Montesilvano sbanda con l'auto e finisce nella piscina di una casa vacanze [FOTO]

È finita con la sua automobile, una Lancia Musa, dentro a una piscina di una casa vacanze tra San Vito Chietino e Rocca San Giovanni dopo aver sbandato.

Questa la disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, vissuta da una donna di Montesilvano, come riferisce ChietiToday.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 3 dicembre, lungo la strada statale 16 adriatica, nel territorio di San Vito Chietino.

In base alla ricostruzione di quanto successo, un’automobile, guidata da una donna di Montesilvano che procedeva verso sud, al confine con Rocca San Giovanni, vicino alla spiaggia di Valle Grotte, avrebbe sbandato sul manto stradale reso viscido dalla pioggia invadendo la corsia opposta. A quel punto il veicolo è volato nel sottostrada, per fortuna alto soltanto un paio di metri, ed è finito nella piscina, piena di acqua, di una casa vacanze. La donna alla guida è uscita dalla vasca restando illesa. L’automobile è stata successivamente recuperata dai vigili del fuoco di Lanciano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per la gestione della viabilità.