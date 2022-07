Paura per don Bruno, era caduto in casa da giorni a Montesilvano: salvato dai vigili del fuoco

Non si avevano sue notizie ormai da diversi giorni e si è anche pensato al peggio quando si è deciso di entrare nella sua casa a Montesilvano allo scopo di verificare che cosa fosse successo.

Ma invece per fortuna don Bruno Valente era nell'abitazione, malconcio ma vivo.

È stato ritrovato infatti steso sul pavimento della cucina dopo una caduta che l'avevo immobilizzato dai vigili del fuoco entrati nell'appartamento di piazza Diaz.

La segnalazione alle forze dell'ordine è stata fatta da alcuni conoscenti del sacerdote che non lo sentivano da alcuni giorni. Così è scattata la procedura da parte dei carabinieri che si sono recati sul posto per verificare la situazione insieme ai vigili del fuoco volontari del locale Distaccamento volontari.I pompieri sono passati da una finestra aperta utilizzando la scala. All'interno hanno trovato don Bruno, 91 anni, steso sul pavimento della cucina. Ha riportato un politrauma a causa della caduta ma le sue condizioni non sarebbero gravi.