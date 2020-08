Evade dai domiciliari e tenta un furto a Montesilvano: arrestato dai carabinieri

Ha violato gli arresti domiciliari uscendo di casa e tentando un furto, ma è stato messo in fuga e poi identificato ed arrestato dai carabinieri. In manette è finito P.F. 30enne di Montesilvano arrestato nella mattinata del 7 agosto scorso. Il giovane si è recato in un ufficio Caf della città dove ha rovistato nella borsa di una dipendente che però lo ha sorpreso mettendolo in fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri sono riusciti a localizzarlo ed arrestarlo. Ora si trova nuovamente ai domiciliari ed ha patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi.