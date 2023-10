Niente zaini nei bagni dell'istituto Troiano Delfico di Montesilvano per evitare lo scambio di coltelli fra gli alunni

Scatta il divieto di introdurre zaini, marsupi e contenitori di qualsiasi genere nei bagni dei maschi dell'istituto Troiano Delfico di Montesilvano. Lo ha deciso la dirigente scolastica Vincenzina Medina con una circolare che entrerà in vigore dal 16 ottobre. La decisione arriva per mettere in campo un giro di vite dopo le segnalazioni ricevute dal personale scolastico sullo scambio di coltelli e sull'abitudine di fumare (nonostante sia vietato) nei bagni.

Nel documento viene precisato che borse, marsupi e contenitori dovranno essere lasciati in classe o all'ingresso dei bagni, sui tavoli dei collaboratori scolastici. Per quanto riguarda le ragazze, potranno portare solo "piccole bustine finalizzate a contenere lo stretto necessario per le loro necessità fisiologiche".

La stessa dirigente riconosce che si tratta di una misura straordinaria, quasi al limite della normalità:

"Tale misura, che si riconosce essere al limite della normalità è introdotta a causa delle segnalazioni pervenute circa la presunta distribuzione di coltelli nei locali dei bagni e nella certezza che tutti i genitori comprendano la necessità di impedire che questo accada in modo che siano salvaguardate la salute e la sicurezza di tutti gli alunni e che, inoltre, sia fatta rispettare la legge che impedisce il fumo nei locali pubblici. Infine si ricorda che gli alunni devono firmare l'apposito registro ogniqualvolta fruiscono dei servizi igienici. La circolare si è resa necessaria "viste le segnalazioni provenienti da alcuni docenti e alcuni alunni della scuola secondaria, tenuto conto del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze degli istituti scolastici e tenuto conto del fatto che alcuni alunni sono stati trovati in possesso di coltellini e che questo sia illegale oltre che estremamente pericoloso".