Niente botti anche a Montesilvano, l'ordinanza del sindaco De Martinis

Dopo Pescara, Spoltore e Penne, anche Montesilvano dice no ai botti di Capodanno. Con apposita ordinanza, infatti, il sindaco De Martinis ha disposto che, dalla data odierna e fino al 7 gennaio 2022, è vietato lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, nonché nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

Proibito inoltre l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza l'apposita licenza. Vietato infine l'utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette. Le violazioni saranno punite con multe da 25 a 500 euro.